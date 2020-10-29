بالصور.. وزير الخارجية يفتتح مبنى سفارة المملكة لدى الكاميرون

افتتح الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، اليوم الخميس، مبنى سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الكاميرون، بمشاركة نظيره الكاميروني لوجن مبيلا مبيلا.

وكان في استقبال وزير الخارجية، ونظيره الكاميروني، سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالإله الشعيبي.

وعلى هامش الافتتاح، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون لوجن مبيلا مبيلا وذلك بمقر وزارة الخارجية الكاميرونية.

وتم خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

حضر اللقاء، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله الشعيبي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في القصر الرئاسي لجمهورية الكاميرون اليوم، وزير الدولة أمين عام ديوان الرئاسة الكاميرونية فيرديناند انجو انجو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله الشعيبي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.