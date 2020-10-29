مكة والمدينة تتصدران حالات التعافي الجديدة من كورونا

تصدّرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا، مسجلة شفاء 74 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 333005 حالات شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد حتى الآن، و455 حالة أمس.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الثانية بـ 68 حالة تلتها خميس مشيط بـ48، الهفوف والرياض بـ26 حالة.

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وكانت وزارة الصحة اليوم، أعلنت تسجيل 435 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديدCOVID -19 ؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 346482 حالة، من بينها 8114 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 776 حالة حرجة، كما سُجلت 455 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 333005 حالات.

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وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 435 حالة، منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 5363 حالة، بإضافة 15 حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى إجراء 55907 فحوصات مخبرية جديدة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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