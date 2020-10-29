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السعودية تدين حادث نيس الإرهابي وتشدد على ضرورة نبذ الكراهية

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تقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها الشديدين، للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنسية نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وجددت الوزارة تأكيد رفض المملكة القاطع لمثل هذه الأعمال المتطرفة التي تتنافى مع جميع الديانات والمعتقدات الإنسانية والفطرة الإنسانية السليمة، مؤكدةً في الوقت نفسه أهمية نبذ الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.

كما عبَّرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الفرنسي الصديق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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وكانت مدينة نيس (جنوب فرنسا) قد شهدت صباح اليوم الخميس، هجومًا داميًا في كنيسة نوتردام؛ ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وعدد من الجرحى.

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