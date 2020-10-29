أحدث إحصائية لإصابات كورونا الجديدة في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد–19، في المملكة.

وسجَّلت المدينة المنورة 46 حالة إصابة، تلتها مكة المكرمة والرياض بـ46 حالة، ثم ينبع بمعدل 33 حالة.

كما تم تسجيل 26 حالة في خميس مشيط، و19 في حائل والهفوف، و13 في أبها، و11 في عرعر والدمام، و10 في جدة، و9 في جازان، و8 في بريدة والمبرز، و7 في الطائف والمجمعة وعنيزة، و6 في الجبيل، و5 في يدمة والعيص ووادي الدواسر وبللسمر، و4 في خليص وظهران الجنوب، و3 في الأسياح والدلم وتربة والمذنب ووادي الفرع ورجال ألمع.

وسجلت كل من رفائع الجمش ونجران والخبر والدوادمي ومليجة ومحايل والبدائع ورياض الخبراء ومهد الذهب وخيبر العقيق وأملج والقويعية والخرج، حالتي إصابة فقط، وكلٌّ من الشعبة والموسم وبدر الجنوب والحرجة وعقلة الصقور والدرب وتبوك وعفيف وسراة عبيدة والظهران وقصيباء وصفوى والعيون والحناكية وضرما وشرورة وصبيا والعلا وتيماء ورفحا والبكيرية والنعيرية والخفجي والدرعية وقرية العليا والحمنة والقريع وراس تنورة؛ حالة إصابة واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم, تسجيل 435 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID–19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 346482 حالة، منها 8114 حالة نشطة لا تزال تتلقَّى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة. أما الحالات الحرجة فتبلغ 776، وفي المقابل سُجلت 455 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 333005 حالات.

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وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة –وعددها 435 حالة–41% منها إناث، و59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 5363 حالة، بإضافة 15 حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى إجراء 55907 فحوصات مخبرية جديدة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدَّدت «الصحة» توصية كل مَنْ لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن التي هيَّأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصَّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنَّه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتساب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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