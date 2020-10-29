بالفيديو.. الأمين العام لـ«دولي الهجن» يتوِّج بطل مسابقة النعيرية للمعلقين

توَّج محمد بن حماد البلوي الأمين العام للاتحاد الدولي للهجن عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الخميس، الفائزين الثلاثة في سباق النعيرية للمعلقين، التي تأهل لأدوارها النهائية 6 مرشحين.

وحصد علي السحيمي المركز الأول بعد منافسة مثيرة، وحصل على 30 ألف ريال و«الميكروفون» الذهبي والبطاقة الذهبية، فيما جاء سعد زياد الشمري في المركز الثاني، الذي حصل على 20 ألف ريال، و«الميكروفون»، الفضي والبطاقة الفضية.

وسلَّم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، جائزة المركز الثالث للمُعلق رائد الجهني ليحصل على جائزة «الميكروفون» البرونزي، والبطاقة البرونزية، بالإضافة إلى 10 آلاف ريال.

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وكان الأمين العام للاتحاد الدولي للهجن، أعلن عن انطلاق مسابقة رماح للمعلقين خلال الأيام القادمة، التي ستكون داعمًا للمعلقين والمواهب السعودية، لمزيد من الإبداع والعطاء، وإعداد كوادر وطنية متخصصة بمجال التعليق على تلك الرياضة التنافسية.

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