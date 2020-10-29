السفارة الفرنسية بالرياض تصدر بيانًا بشأن الاعتداء على حارس قنصليتها في جدة

أصدرت السفارة الفرنسية في الرياض، اليوم الخميس، بيانًا بشأن طعن حارس أمن قنصليتها بجدة، على يد أحد الأشخاص.

وأكدت السفارة ثقتها في السلطات السعودية، في كشف ملابسات الحادث، وضمان أمن المنشآت والجالية الفرنسية في المملكة.

وقالت السفارة في بيان لها إن قوى الأمن السعودية قامت على الفور بتوقيف الجاني، فيما نُقل حارس الأمن إلى المستشفى؛ حيث وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق.

وكانت شرطة مكة المكرمة أعلنت في وقت سابق اليوم، القبض على مواطن، بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة؛ نتج عنه إصابات طفيفة، مشيرةً إلى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكشف بيان رسمي صادر عن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ملابسات الحادث.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة مكة، الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي، ألقت القبض على منفِّذ الواقعة، موضحًا أن منفذ الاعتداء مواطن في العقد الرابع من العمر.

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وتابع المتحدث: تبين تعرض حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة لإصابات طفيفة، خلال عملية الاعتداء الذي تم، اليوم الخميس، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأشارت «عاجل»، في وقت سابق، إلى أنه تم نقل حارس أمن بالقنصلية الفرنسية المصاب، إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم إيقاف الجاني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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