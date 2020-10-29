«حقوق الإنسان»: 8 أهداف لبرنامج الجينوم السعودي المعزز للحق في الصحة

حددت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 8 أهداف يحققها برنامج الجينوم السعودي المعزز للحق في الصحة.

ومن أهم أهداف برنامج الجينوم السعودي، وضع خارطة وراثية للمجتمع، والكشف عن الأمراض المسببة للتغيرات الجينية والوراثية والحد من الأمراض الوراثية والجينية في المملكة، وتأسيس بنية أساسية متقدم في مجال الجينوم والمعلوماتي الحيوية، وفقًا لهيئة حقوق الإنسان.

وكذلك تمكين العلماء والباحثين من الاستفادة من المعلومات الجينية والوراثية وتحسين استخدام الأدوية للمرضى بناءً على خارطتهم الجينية، واستخدام تقنيات الجيل القادم لترميز وتسلسل الجينوم لجمع وتحليل 100 ألف عينة وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الجينوم، وفقًا لهيئة حقوق الإنسان.

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