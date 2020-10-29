باكستان ومصر تدينان الهجمات الحوثية باتجاه المملكة

كما أكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، اليوم، مجددًا وقوفها التام إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يُهدد أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، مستنكرةً تكرار تلك الهجمات الدنيئة من جانب ميليشيا الحوثي التي تتصدى لها بشكل فعّال القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، من خلال اعتراض وتدمير تلك الطائرات.
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