باكستان ومصر تدينان الهجمات الحوثية باتجاه المملكة

أدانت باكستان ومصر بأشد العبارات مواصلة قيام ميليشيا الحوثي بشنّ هجمات إرهابية من خلال إطلاق طائرات مفخّخة دون طيار لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية . وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري، اليوم، أن باكستان تدين استمرار هذه الهجمات الإرهابية، وتقدر الاعتراض الناجح لها من جانب قوات تحالف دعم الشرعية يوم أمس؛ مما حال دون إزهاق أرواح الأبرياء. وجدد تضامن باكستان ودعمها الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها. كما أكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، اليوم، مجددًا وقوفها التام إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يُهدد أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، مستنكرةً تكرار تلك الهجمات الدنيئة من جانب ميليشيا الحوثي التي تتصدى لها بشكل فعّال القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، من خلال اعتراض وتدمير تلك الطائرات.



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