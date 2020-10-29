ثقافي / هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الكامل تفعّل حملة " الصلاة نور"



مكة المكرمة12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الكامل اليوم , برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانياً وتوعوياً ، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

واطلع المحافظ طراد البركاتي على الخطة التنفيذية للعمل الميداني والتوعوي للحملة.

وأوضح مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة فؤاد العمري أن الحملة تهدف إلى حث أفراد المجتمع على أداء الصلوات في أوقاتها في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة والمتنزهات وكل ما هو متاح عبر الوسائل التوعوية لنشر عدد من الرسائل المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظم هذه الشعيرة.

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18:13ت م

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