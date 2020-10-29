السعودية اليوم / رئيس جامعة شقراء الجديد يتفقد عددًا من كليات محافظة شقراء



شقراء 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

قام رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم بجولة تفقدية لكليات الجامعة في محافظة شقراء، بهدف الوقوف على سير العمل الأكاديمي فيها، وذلك في أولى جولاته الميدانية على كليات الجامعة.

وشملت الجولة، عددًا من الكليات من بينها كلية الطب، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وعمادة السنة التحضيرية، وكلية الحاسب الآلي، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية، وكلية المجتمع، وكلية التربية.

واستمع رئيس الجامعة، خلال الجولة، إلى ملخص عن خطط الكليات واحتياجاتها، وبرامجها المستقبلية، كما التقى أعضاء هيئة التدريس للتعرف على مقترحاتهم بشأن كيفية تطوير منظومة العمل في الكليات بما يخدم أهداف العملية الأكاديمية والتعليمية.

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18:13ت م

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