السعودية اليوم / محافظ خباش يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية



نجران 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

رأس محافظ خباش طلال العردان اليوم ،اجتماع لجنة السلامة المرورية الفرعية ،بحضور أعضاء اللجنة.

ونوقش خلال الاجتماع الموضوعات المتعلقة برفع مستوى السلامة المرورية ،واستعراض المواقع التي تشهد كثافة في الحركة المرورية داخل وخارج المحافظة والمراكز التابعة لها،و الحلول السريعة لمعالجتها تقنيا وهندسيا مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد محافظ خباش، متابعة واهتمام سمو أمير منطقة نجران،وسمو نائبه، بتفعيل دور لجان السلامة المرورية في منطقة نجران ومحافظاتها،والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية، ومضاعفة الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي للسائقين.

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18:09ت م

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