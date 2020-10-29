السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يؤكد أهمية تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فايروس كورونا



بريدة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أهمية الالتزام والامتثال بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية والتعليمات المتخذة تجاه الوقاية من فيروس

وشدد سموه في توجيه لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية والتعليمات المتخذة بهذا الصدد من قبل الدولة ـ أيدها الله ـ وتطبيقها على الوجه الأكمل في مختلف المواقع والسلوكيات اليومية مواصلة لإنجاح الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات في سبيل مواجهة انتشار الفيروس والحد منه والقضاء عليه ـ بإذن الله ـ .

وأشار سموه إلى أن ذلك يأتي في سياق متابعة إمارة المنطقة ، وحرصها على سلامة أبنائها والمرتادين والزائرين، وتعزيزًا لجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية, سائلًا المولى عز وجل أن يرفع هذا الوباء وأن يحفظ الجميع.

// انتهى //

17:58ت م

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بريدة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أهمية الالتزام والامتثال بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية والتعليمات المتخذة تجاه الوقاية من فيروس كورونا والحرص على التباعد ولبس الكمامات وغيرها من إجراءات احترازية, والتأكيد كذلك بتطبيق جميع البروتوكولات المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن والانضباط في ذلك.وشدد سموه في توجيه لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية والتعليمات المتخذة بهذا الصدد من قبل الدولة ـ أيدها الله ـ وتطبيقها على الوجه الأكمل في مختلف المواقع والسلوكيات اليومية مواصلة لإنجاح الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات في سبيل مواجهة انتشار الفيروس والحد منه والقضاء عليه ـ بإذن الله ـ .وأشار سموه إلى أن ذلك يأتي في سياق متابعة إمارة المنطقة ، وحرصها على سلامة أبنائها والمرتادين والزائرين، وتعزيزًا لجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية, سائلًا المولى عز وجل أن يرفع هذا الوباء وأن يحفظ الجميع.// انتهى //17:58ت م0164

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