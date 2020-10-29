السعودية اليوم / إصابة كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني ومدير مكتبه ومحافظ البنك المركزي بـفيروس كورونا



الخرطوم 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

أعلن مجلس الوزراء السوداني عن إصابة كبير مستشاري رئيس الوزراء الشيخ الخضر، ومدير مكتب رئيس الوزراء علي بخيت، ومحافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين بفيروس "

وأكد المجلس في بيان له اليوم، سلامة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، مضيفاًأن ذلك تم عقب إجراء فحص شامل للموظفين برئاسة مجلس الوزراء، تطبيقاً للإجراءات الصحيّة الاحترازية لوزارة الصحة الاتحاديّة في التعامل مع جائحة كورونا.

وأشار البيان إلى أن المصاببن يتلقون العلاج وهم جميعاً بصحة جيدة، وتُجرى عملية التتبُّع والفحص لكل من خالط المصابين.

// انتهى //

17:26ت م

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الخرطوم 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأعلن مجلس الوزراء السوداني عن إصابة كبير مستشاري رئيس الوزراء الشيخ الخضر، ومدير مكتب رئيس الوزراء علي بخيت، ومحافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين بفيروس " كورونا ".وأكد المجلس في بيان له اليوم، سلامة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، مضيفاًأن ذلك تم عقب إجراء فحص شامل للموظفين برئاسة مجلس الوزراء، تطبيقاً للإجراءات الصحيّة الاحترازية لوزارة الصحة الاتحاديّة في التعامل مع جائحة كورونا.وأشار البيان إلى أن المصاببن يتلقون العلاج وهم جميعاً بصحة جيدة، وتُجرى عملية التتبُّع والفحص لكل من خالط المصابين.// انتهى //17:26ت م0161

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