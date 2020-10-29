السعودية اليوم / أمين الشرقية ومستشار وزير الشؤون البلدية والقروية يستعرضان أبرز مبادرات وتجارب الأمانة



الدمام 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

عقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، بحضور مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية إيهاب الحشاني، والمشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد, اجتماعاً لاستعراض أبرز الإنجازات والتحديات والبرامج التي تنفذها الأمانة.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي لأبرز التجارب التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية في الاستدامة المالية، حيث تصدرت وكالة الاستثمارات بالأمانة أمانات المملكة في منظومة الاستثمارات والاستدامة المالية، من خلال معدل نمو إيرادات الأمانة من عام 2017 حتى عام 2019 بمعدل نمو 70 %، إضافة إلى مشروع المواقف الذكية، ويتضمن إنشاء 20 ألف موقف ذكي ومنظومة رقمية للخدمات كالتطبيقات والبوابات ومركز التحكم والسيطرة، إضافة إلى مشاريع دعم صغار المستثمرين من خلال مبادرة "صنعة" التي تنفذها الأمانة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، ويهدف لدعم الشباب في المقام الأول.

كما استعرضت منظومة الخدمات الإلكترونية مثل: إصدار وتجديد التراخيص والخريطة الاستثمارية التفاعلية والاطلاع على الشواغر والمقترحات وتقديم طلبات الإلغاء والتنازل وتحديث البيانات وخدمة سداد والتطبيقات الذكية.

عقب ذلك قدم وكلاء الأمانة والإدارات المعنية بالأمانة أبرز البرامج والمبادرات والمشاريع والأعمال التي تنفذ بالمنطقة.

// انتهى //

17:24ت م

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