السعودية اليوم / "التحلية" و"الري" توقعان اتفاقية تعاون في مجال الخدمات الهندسية والفنية والاستشارية



الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمؤسسة العامة للري, اتفاقية تعاون مشترك تتيح لـ"الري" الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها "التحلية" في مجال الخدمات الفنية والاستشارية من خلال كوادرها البشرية لتنفيذ الأعمال المتفق عليها وفقًا لأعلى المعايير.

وتستهدف الاتفاقية التي وقعها معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، ورئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، تقديم الاستشارات الهندسية والتوصيات الفنية لمشروع البنية التحتية لنظام المراقبة والتحكم (سكادا) بالمؤسسة العامة للريّ.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز جهود "التحلية" إلى الاستفادة من خبرات المؤسسة بقطاع المياه ولدعم المتطلبات وتلبية الاحتياجات الفنية والاستشارية للقطاعات الصناعية والخدمية الفاعلة بشكل عام، وفي سياق تعزيز العلاقة الناجحة بين التحلية والري، وتطويرًا لآفاق التعاون مع جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها لتعزيز هدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع الفئات المستفيدة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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17:15ت م

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