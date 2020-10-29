السعودية اليوم / صحة نجران تطلق جائزة الأمير جلوي بن عبدالعزيز للتطوع الصحي ضمن حملة "نجران تناديك"



نجران 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية في نجران، جائزة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران للتطوع الصحي، التي تأتي ضمن حملة "نجران تناديك" التطوعية، بهدف نشر ثقافة التطوع الصحي.

وأوضحت صحة نجران، أن الحملة تضم جائزة لأفضل مبادرة تطوعية علاجية باسم أمير المنطقة، وأخرى لأفضل مبادرة تطوعية وقائية وأفضل مبادرة تطوعية مساندة.

وتهدف حملة نجران تناديك التي تضم ثلاثة مسارات علاجية، ووقائية، وخدمات مساندة، إلى مشاركة 200 ممارس صحي لتحقيق 30 ألف ساعة تطوعية تتمثل في عمليات جراحية، زيارات منزلية، تبرع بالدم، تطعيم، توعية وتثقيف، توزيع حقائب على جنود الوطن، مبادرة أصحاب الهمم، الإجراءات الاحترازية في المدارس عند الاختبارات، وغيرها من الخدمات، التي تستهدف 150ألف مستفيد، خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 30 نوفمبر 2020.

وتشتمل الحملة على خدمات علاجية في المستشفيات الطرفية في تخصصات نادرة مثل عيادات هشاشة العظام، القلب، العيون في مستشفيات 50 سرير، ركن لفحص السكر في الدم والتوعية والتثقيف عن مرض السكري، مبادرة لتوعية المجتمع عن أخطار العنف ضد الممارس الصحي زيارة مرضى السرطان وتقديم الدعم النفسي لهم، التواصل مع المدارس لتقديم محاضرة عن طريق مدرستي عن مهنة التمريض لطلاب الثانوي، ركن لحساب الوزن والتوعية والتثقيف عن خطر الوزن الزائد وممارسة

وتضم حملة نجران تناديك على خدمات التبرع من قبل الممارسين الصحيين بالدم، تقديم الدعم النفسي لمنسوبي وزارة الصحة، زيارة الحوامل في المنزل والاطمئنان على صحتهم، تقديم الدعم والخدمات اللوجستية للمراجعين والمرضى وتنفيذ طلباتهم، إقامة دورات مجانية للإنعاش القلبي والرئوي في عدد من الإدارات الحكومية، ركن خاص بفحص درجات الحرارة وكيفية الإجراءات الاحترازية في عدد من الإدارات الحكومية، حث المجتمع على المشاركة مع الممارسين الصحيين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ركن لفحص ضغط الدم والتوعية والتثقيف عن مرض الضغط، ركن خاص بفحص درجات الحرارة وكيفية الإجراءات الاحترازية في عدد من الاختبارات بالكليات، وحملات تبرع في المجتمع والأماكن العامة.

واشترطت صحة نجران للمشاركة في المبادرة، تنفيذ وتقديم الخدمات التطوعية خارج أوقات الدوام الرسمي أو خلال وقت الدوام وخارج المنشأة، و التسجيل في موقع التطوع الصحي والحصول على الدورات التدريبية واجتيازها، أن يكون المشارك متخصصاً في المجال الصحي، أو متخرجًا من إحدى الكليات الصحية، وأن يتعهد بالالتزام بالتعليمات وإجراءات السلامة حسب التوجيهات.

// انتهى //

17:14ت م

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نجران 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية في نجران، جائزة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران للتطوع الصحي، التي تأتي ضمن حملة "نجران تناديك" التطوعية، بهدف نشر ثقافة التطوع الصحي.وأوضحت صحة نجران، أن الحملة تضم جائزة لأفضل مبادرة تطوعية علاجية باسم أمير المنطقة، وأخرى لأفضل مبادرة تطوعية وقائية وأفضل مبادرة تطوعية مساندة.وتهدف حملة نجران تناديك التي تضم ثلاثة مسارات علاجية، ووقائية، وخدمات مساندة، إلى مشاركة 200 ممارس صحي لتحقيق 30 ألف ساعة تطوعية تتمثل في عمليات جراحية، زيارات منزلية، تبرع بالدم، تطعيم، توعية وتثقيف، توزيع حقائب على جنود الوطن، مبادرة أصحاب الهمم، الإجراءات الاحترازية في المدارس عند الاختبارات، وغيرها من الخدمات، التي تستهدف 150ألف مستفيد، خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 30 نوفمبر 2020.وتشتمل الحملة على خدمات علاجية في المستشفيات الطرفية في تخصصات نادرة مثل عيادات هشاشة العظام، القلب، العيون في مستشفيات 50 سرير، ركن لفحص السكر في الدم والتوعية والتثقيف عن مرض السكري، مبادرة لتوعية المجتمع عن أخطار العنف ضد الممارس الصحي زيارة مرضى السرطان وتقديم الدعم النفسي لهم، التواصل مع المدارس لتقديم محاضرة عن طريق مدرستي عن مهنة التمريض لطلاب الثانوي، ركن لحساب الوزن والتوعية والتثقيف عن خطر الوزن الزائد وممارسة الرياضة ، التوعية بأهمية شرب الماء مع توزيع عبوات ماء على مرتادين الممشى، التوعية بمخاطر الوجبات السريعة والتدخين، إضافة إلى التوعية بأهمية خطوات غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة.وتضم حملة نجران تناديك على خدمات التبرع من قبل الممارسين الصحيين بالدم، تقديم الدعم النفسي لمنسوبي وزارة الصحة، زيارة الحوامل في المنزل والاطمئنان على صحتهم، تقديم الدعم والخدمات اللوجستية للمراجعين والمرضى وتنفيذ طلباتهم، إقامة دورات مجانية للإنعاش القلبي والرئوي في عدد من الإدارات الحكومية، ركن خاص بفحص درجات الحرارة وكيفية الإجراءات الاحترازية في عدد من الإدارات الحكومية، حث المجتمع على المشاركة مع الممارسين الصحيين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ركن لفحص ضغط الدم والتوعية والتثقيف عن مرض الضغط، ركن خاص بفحص درجات الحرارة وكيفية الإجراءات الاحترازية في عدد من الاختبارات بالكليات، وحملات تبرع في المجتمع والأماكن العامة.واشترطت صحة نجران للمشاركة في المبادرة، تنفيذ وتقديم الخدمات التطوعية خارج أوقات الدوام الرسمي أو خلال وقت الدوام وخارج المنشأة، و التسجيل في موقع التطوع الصحي والحصول على الدورات التدريبية واجتيازها، أن يكون المشارك متخصصاً في المجال الصحي، أو متخرجًا من إحدى الكليات الصحية، وأن يتعهد بالالتزام بالتعليمات وإجراءات السلامة حسب التوجيهات.// انتهى //17:14ت م0153

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