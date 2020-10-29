السعودية اليوم / العراق يسجل 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بغداد 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3804 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10815, فيما سُجل 3376 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 394386 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62554, منهم 460 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

17:12ت م

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بغداد 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 467755 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10815, فيما سُجل 3376 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 394386 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62554, منهم 460 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:12ت م0152

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