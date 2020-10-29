السعودية اليوم / جامعة جازان تدرب 3146 معلماً ومعلمة من منسوبي تعليم صبيا



صبيا 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

أنهت جامعة جازان ممثلة بعمادة التعليم الإلكتروني اليوم تدريب 3146 معلماً ومعلمة من منسوبي تعليم محافظة صبيا ، وذلك ضمن شراكة بين تعليم صبيا مع جامعة جازان لتنفيذ مبادرة تدريبية لمنسوبي ومنسوبات التعليم العام .

وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي أن الدورات هدفت إلى رفع كفاءة ومستوى المعلمين والمعلمات، وتنمية مهاراتهم، وإكسابهم الخبرات، وتعريفهم بمبادئ التعليم الإلكتروني الناجح، ومهارات التدريس عن بعد، والتقويم الإلكتروني الناجح ، و " مهارات استخدام مايكروسوفت تيمز " .

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17:01ت م

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