2020-10-29

إذا أردت النوم إياك أن تفعل هذا الأمر

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

في كثير من الأحيان عندما يتجه الفرد للسرير ولا يستطيع النوم فإنه يراقب عقارب الساعة ليراقب مرور الوقت لكن ذلك لن يفيده أبدًا بل يؤدي إلى الأرق والتوتر والقلق.

تجنب رؤية الساعة قبل النوم

وينصح استشاري الطب النفسي الدكتور محمد إعجاز، أفراد المجتمع في حال عدم النوم فور الذهاب إلى السرير بتجنب رؤية الساعة؛ لأن ذلك يجعل الفرد في حالة توتر، وخصوصًا أنه إذا كان مرتبطًا بأعمال في اليوم التالي.

مواعيد ثابتة للنوم

وبين أن أرق النوم يتمثل في إما الصعوبة في الدخول للنوم، أو عدم النوم المتواصل لساعات كافية في الظروف المناسب، فالأرق ليس أمرًا طبيعيًا مرتبطًا بضغوط الحياة، بل يجب أخذه بجدية وعلاجه، وقد يكون سبب الأرق مجرد عرض لمشكلة أخرى، ولا يوجد اختبار محدد لتشخيص الأرق، إذ يستخدم الأطباء عدة طرق لاستثناء المشاكل الأخرى، وأفضل طريقة للوقاية من الأرق هي الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم في بيئة مناسبة.

انخفاض مستوى الطاقة

ولفت إلى أن الأرق يتسبب في انخفاض مستوى الطاقة وعدم القدرة على الأداء اليومي وقلة المزاج واضطرابه، كما يؤثر على الصحة بشكل عام مما يتسبب في حدوث الأمراض، إذ يتراوح الأرق ما بين أرق حاد يستمر لعدة أيام أو أسابيع أو أرق مزمن يستمر لمدة شهر أو أكثر مما يتطلب الذهاب إلى الطبيب.

(٨) نصائح وإرشادات قبل النوم

وشدد الدكتور إعجاز على ضرورة اتباع بعض النصائح وهي:

⁃ المحافظة على وقت معين للنوم يوميًا وعدم تغييره مما يمنع حدوث الأرق.

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⁃ ممارسة الرياضة يوميًا يساعد على الحفاظ على نشاط الجسم وهذا بدوره يعزز النوم الجيد وعلاج الأرق.

⁃ التعرف على أنواع الأدوية التي قد تتسبب في الإصابة بالأرق واستشارة الطبيب بشأنها.

⁃ عدم النوم أثناء فترة القيلولة أو التقليل منها، وهذا يساعد على النوم خلال فترة الليل بشكل جيد والتخلص من الأرق.

⁃ الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والإقلاع عن التدخين.

⁃ الابتعاد عن الوجبات الدسمة قبل النوم مباشرة، ويجب أن تكون وجبة العشاء قبل النوم بحوالي 3 ساعات تقريبا بناءً على ما أثبته أخصائيين التغذية من خلال الدراسات المختلفة.

⁃ من الممكن اللجوء إلى الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم مباشرة مما يساعد على النوم.

⁃ عند الإصابة بحالة من الأرق المزمن وعدم القدرة على التخلص منه، يجب التوجه إلى الطبيب والذي يقدم العلاج المناسب للحالة.



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