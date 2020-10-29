2020-10-29

توقيف شخص في مدينة ليون الفرنسية بعد التهديد بعمل إرهابي

متابعات الخليج 365 - متابعة

أوقفت الشرطة الفرنسية، شخصًا يحمل سكينًا في مدينة ليون، بعد فترة قصيرة من الهجوم، الذي وقع صباحًا في كنيسة نوتردام الواقعة بمدينة نيس.

إيقاف شخص في مدينة ليون

وقالت صحيفة “لو باريزيان”، إن رجلًا كان يحمل سكينًا جرى إيقافه صباح اليوم، في مركز مدينة ليون، وبالتحديد في منطقة “رون”.

وقالت مصادر أمنية في ليون، إن الموقوف من جنسية أفغانية.

وتمت عملية الاعتقال، بعدما لمحت عناصر أمنية الشخص في محطة ترام وبيده سلاح أبيض طوله نحو 30 سنتيمترًا.

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وذكرت الصحيفة الفرنسية، أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان لحادث الاعتقال علاقة بهجوم نيس.

مقتل شخص أثناء تنفيذ هجوم إرهابي

وأفادت مصادر إعلامية، بمقتل مهاجم حاول تنفيذ هجوم إرهابي بعد الهجوم الذي نفذه شخص في كنيسة نوتردام في فرنسا قبل ساعات، وتسبب في وفاة 3 أشخاص.

وأغلقت فرنسا دور العبادة، وأعلنت أنها تتعامل مع حادث إرهابي فيما قال عمدة نيس في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “أنا في الموقع مع الشرطة التي اعتقلت المهاجم، كل شيء يشير إلى هجوم إرهابي في كنيسة نوتردام“.

وقال كريستيان استروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، إن من بين ضحايا هجوم الطعن الذي استهدف كنيسة نوتردام، كانت امرأة قُطع رأسها داخل الكنيسة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عمدة نيس لقناة BFMTV المتعاونة مع CNN حيث قال: “يبدو مما ظهر في التحقيقات الأولية للشرطة أن امرأة كانت داخل الكنيسة قطع رأسها، أما بالنسبة لباقي الضحايا فلا يمكننا الإدلاء بأي شيء في الوقت الحالي”.

تفاصيل هجوم كنيسة نوتردام

وبدأ الهجوم، وذلك قبل أن تجتاح الشرطة المنطقة وتلقي القبض على المهاجم، وكتب عمدة المدينة كريستيان إستروزي على تويتر: أنا في الموقع مع الشرطة الفرنسية التي اعتقلت منفذ الهجوم، متابعًا: أؤكد أن كل شيء يشير إلى أنه هجوم إرهابي في كنيسة بازيليك نوتردام دي نيس.



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