سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 215 نقطة

2020-10-29

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 215.33 نقطة ليقفل عند مستوى 7907.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليارات ريال.

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أداء سوق الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 356 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 395 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 191 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، وبن داود، والأندلس ، وبوان، وأسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخزف السعودي، والجزيرة ريت، ومعدنية، وشمس، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 10%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وزين السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأمانة للتأمين، والأسماك، وبن داود، و الراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 485.61 نقطة ليقفل عند مستوى 16158.77نقطة، وبتداولات بلغت 65 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 621 ألف سهم تقاسمتها 2055 صفقة.



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