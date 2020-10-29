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سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 215 نقطة
بتداولات تجاوزت 7.8 مليارات ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 215.33 نقطة ليقفل عند مستوى 7907.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليارات ريال.
أداء سوق الأسهم السعودية
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 356 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 395 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 191 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، وبن داود، والأندلس ، وبوان، وأسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخزف السعودي، والجزيرة ريت، ومعدنية، وشمس، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 10%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وزين السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأمانة للتأمين، والأسماك، وبن داود، و الراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
سوق الأسهم الموازية
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 485.61 نقطة ليقفل عند مستوى 16158.77نقطة، وبتداولات بلغت 65 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 621 ألف سهم تقاسمتها 2055 صفقة.
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