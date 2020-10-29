بومبيو: استهداف الحوثيين للسعودية يهدد المدنيين الأبرياء وحياة الأمريكيين

2020-10-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الهجمات الإرهابية الحوثية التي تشنها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران والتي تستهدف الأعيان المدنية في المملكة، مشيرًا إلى أنها تهدد حياة الأبرياء.

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ودعا وزير الخارجية الأمريكي الميليشيا الإرهابية إلى وقف التعامل مع إيران ووقف استهداف المدنيين الأبرياء.

وقال بومبيو: إن هجمات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد أمن المنطقة، مضيفًا بأن مليشيا الحوثي تهدد أمن المدنيين الأبرياء وحياة الأمريكيين أيضًا.



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