شكرا لقرائتكم بومبيو: استهداف الحوثيين للسعودية يهدد المدنيين الأبرياء وحياة الأمريكيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بومبيو: استهداف الحوثيين للسعودية يهدد المدنيين الأبرياء وحياة الأمريكيين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الهجمات الإرهابية الحوثية التي تشنها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران والتي تستهدف الأعيان المدنية في المملكة، مشيرًا إلى أنها تهدد حياة الأبرياء.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي الميليشيا الإرهابية إلى وقف التعامل مع إيران ووقف استهداف المدنيين الأبرياء.
وقال بومبيو: إن هجمات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد أمن المنطقة، مضيفًا بأن مليشيا الحوثي تهدد أمن المدنيين الأبرياء وحياة الأمريكيين أيضًا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: استهداف الحوثيين للسعودية يهدد المدنيين الأبرياء وحياة الأمريكيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.