بيع أرض كورنيش الدمام بـ65.7 مليون ريال في مزاد علني

2020-10-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أنهت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، أمس، بيع أرض بمساحة (17,950.13) م2، من أراضي كورنيش الدمام الواقعة في حي السلام بمدينة الدمام في مزاد علني لصالح المساهمين.

وأوضحت “تصفية” أن ملكية الأرض تعود لمساهمي عثمان بن حسن، حيث تم بيعها بقيمة 65.7 مليون ريال، وسيُصرف قريباً محاصة بين المساهمين في مساهمات عثمان بن حسن.

وأكدت استمرارها في إنهاء جميع المساهمات العقارية الواقعة ضمن اختصاصها لمصلحة المساهمين.

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