شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع نسبة حالات التعافي من كورونا إلى 96.11% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 455 حالة، و15 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 346482 حالة، من بينها 8114 حالة نشطة، منها 776 حالة حرجة.

وأكدت الصحة أن نسبة حالات التعافي ارتفعت إلى96.11%، بينما سجلت الحالات النشطة تراجعا ملحوظا.

وبينت أن الحالات المسجلة منها 41% من الإناث، 59% من الذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، لافتة إلى إجراء 55907 فحوصات مخبرية جديدة.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من الفيروس، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم (920005937)، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.