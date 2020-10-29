شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» تحذر من 4 منتجات صابون أيدي لاحتوائها على البكتيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 4 منتجات صابون للأيدي لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا، مما يعد مخالفا للائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016 ).

وأوضحت (الهيئة) أنها حللت عينات من منتجات التجميل المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء 4 منتجات صابون على نسبة عالية من البكتيريا، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وأشارت إلى أن البكتيريا توجد في منتجات التجميل لأسباب عدة، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد، أو التلوث أثناء مرحلة التعبئة، أو تغليفها وتخزينها في ظروف غير مناسبة، كما أن وجود التلوث البكتيري في منتجات التجميل أمر غير مسموح به، إلا إذا كانت البكتيريا غير ضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأكدت على أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

المنتجات الـ4: