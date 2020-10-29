توزيع 1600 جهاز لوحي على طلاب الطائف

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وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن هذه الدفعة تم توزيعها على طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة المسجلين في برنامج تكافل وذلك بواقع 766 جهازا للبنين و 835 جهازا للبنات، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة تعليم محافظة الطائف توزيع الدفعة الثالثة من الأجهزة المقدمة من مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات المسجلين لديها، والمخصصة في دفعتها الثالثة للمرحلة المتوسطة، والبالغ عددها 1601 جهاز للبنين والبنات.وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن هذه الدفعة تم توزيعها على طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة المسجلين في برنامج تكافل وذلك بواقع 766 جهازا للبنين و 835 جهازا للبنات، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

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