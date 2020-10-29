ضبط مواطن طعن حارس أمن بالقنصلية الفرنسية

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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي في بيانه أمس، أن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنه تعرضه لإصابات طفيفة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما جرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مواطن في عقده الرابع من العمر، إثر اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة، نتج عنه تعرضه لإصابات طفيفة.أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي في بيانه أمس، أن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنه تعرضه لإصابات طفيفة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما جرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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