صرف 6 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات عسير

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وأتمت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، داعية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت إدارة تعليم منطقة عسير صرف مكافآت الطلاب والطالبات لمحرم 1442هـ، بمبلغ 6,477,171 ريالا، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 3,367,866 ريالا للطلاب، و3,109,305 ريالات للطالبات.وأتمت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، داعية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

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