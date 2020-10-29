محمد بن مسعود - الدمام - كورونا في الأردن: 3443 إصابة جديدة و40 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-29 سجلت الأردن 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 65385 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1260 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 40 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 740 حالة. 29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 Advertisements 05:54 PM خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية سجلت الأردن 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 65385 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1260 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 40 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 740 حالة. ، كورونا في الأردن: 3443 إصابة جديدة و40 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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