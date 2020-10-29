محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 467755 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10815، فيما سُجل 3376 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 394386 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62554؛ منهم 460 يرقدون في العناية المركزة. فيروس كورونا الجديد العراق يسجل 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-29 سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 467755 إصابة. Advertisements وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10815، فيما سُجل 3376 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 394386 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62554؛ منهم 460 يرقدون في العناية المركزة. 29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 05:37 PM خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 467755 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10815، فيما سُجل 3376 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 394386 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62554؛ منهم 460 يرقدون في العناية المركزة. ، العراق يسجل 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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