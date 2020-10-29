- 1/3
- 2/3
- 3/3
حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم (الخميس)، من أنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لوباء فيروس كورونا الجديد، فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة.
وأضاف "فيران" لراديو "فرانس إنفو"، أنه قد يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا في الوقت الراهن، وفقاً لـ"رويترز".
من ناحيته، لفت المستشار العلمي للحكومة جان فرانسوا دلفريسي، إلى أنه قد يتعين تمديد إجراءات العزل العام الجديدة، التي فرضتها فرنسا بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر المقبل.
فيروس كورونا الجديد
توقع وتحذير.. فرنسا مقبلة على موجة ثالثة لـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-29
حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم (الخميس)، من أنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لوباء فيروس كورونا الجديد، فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة.
وأضاف "فيران" لراديو "فرانس إنفو"، أنه قد يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا في الوقت الراهن، وفقاً لـ"رويترز".
من ناحيته، لفت المستشار العلمي للحكومة جان فرانسوا دلفريسي، إلى أنه قد يتعين تمديد إجراءات العزل العام الجديدة، التي فرضتها فرنسا بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر المقبل.
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
05:27 PM
"فيران" أشار إلى إصابة مليون مواطن بالفيروس
حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم (الخميس)، من أنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لوباء فيروس كورونا الجديد، فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة.
وأضاف "فيران" لراديو "فرانس إنفو"، أنه قد يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا في الوقت الراهن، وفقاً لـ"رويترز".
من ناحيته، لفت المستشار العلمي للحكومة جان فرانسوا دلفريسي، إلى أنه قد يتعين تمديد إجراءات العزل العام الجديدة، التي فرضتها فرنسا بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر المقبل.
، توقع وتحذير.. فرنسا مقبلة على موجة ثالثة لـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر توقع وتحذير.. فرنسا مقبلة على موجة ثالثة لـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.