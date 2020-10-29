، "بوتين": مستعدون لبيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا ،

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة للتعاون مع شركاء أجانب في إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا.
وقال: روسيا مستعدة للتعاون مع شركاء أجانب في إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا، لكن ليس على حساب تطعيم مواطنيها.
وأضاف: نحن مستعدون لضمان بيع حقوق الملكية الفكرية، والأهم من ذلك أننا مستعدون للموافقة على إنتاج هذا اللقاح أو هذه اللقاحات في مواقع الإنتاج لشركائنا الأجانب، لديهم هذه المعدات.
وأردف خلال جلسة عامة لمنتدى الاستثمار" في تي بي كابيتال" (روسيا تنادي!): أود أن أذكركم بأننا مستعدون للعمل بشكل عام مع زملائنا في المجال العلمي وبشكل وثيق أكثر مما كنا عليه حتى الآن. نعلم أن العديد من الدول الأوروبية قد وقعت بالفعل عقوداً لتوريد لقاحات من المملكة المتحدة، ولسوء الحظ، يواجه زملاؤنا بعض الثغرات هناك.
وتابع "بوتين": نحن ممتنون جداً لمركز غامالي وفيكتور في مدينة نوفوسيبيرسك، فهذه أدوية جيدة بالفعل، والأهم أنها آمنة وفعالة، ويتم استيفاء هذين الشرطين في كل من الحالة الأولى والثانية؛ سواء في حالة "سبوتنيك في" أو لقاح مركز "فيكتور".
وقال الرئيس الروسي: إن اختبارات اللقاح الروسي ضد كورونا تسير بسلاسة، معرباً عن أمله في بدء التلقيح الشامل بنهاية العام.
"بوتين": مستعدون لبيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-29
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة للتعاون مع شركاء أجانب في إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا.
وقال: روسيا مستعدة للتعاون مع شركاء أجانب في إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا، لكن ليس على حساب تطعيم مواطنيها.
وأضاف: نحن مستعدون لضمان بيع حقوق الملكية الفكرية، والأهم من ذلك أننا مستعدون للموافقة على إنتاج هذا اللقاح أو هذه اللقاحات في مواقع الإنتاج لشركائنا الأجانب، لديهم هذه المعدات.
وأردف خلال جلسة عامة لمنتدى الاستثمار" في تي بي كابيتال" (روسيا تنادي!): أود أن أذكركم بأننا مستعدون للعمل بشكل عام مع زملائنا في المجال العلمي وبشكل وثيق أكثر مما كنا عليه حتى الآن. نعلم أن العديد من الدول الأوروبية قد وقعت بالفعل عقوداً لتوريد لقاحات من المملكة المتحدة، ولسوء الحظ، يواجه زملاؤنا بعض الثغرات هناك.
وتابع "بوتين": نحن ممتنون جداً لمركز غامالي وفيكتور في مدينة نوفوسيبيرسك، فهذه أدوية جيدة بالفعل، والأهم أنها آمنة وفعالة، ويتم استيفاء هذين الشرطين في كل من الحالة الأولى والثانية؛ سواء في حالة "سبوتنيك في" أو لقاح مركز "فيكتور".
وقال الرئيس الروسي: إن اختبارات اللقاح الروسي ضد كورونا تسير بسلاسة، معرباً عن أمله في بدء التلقيح الشامل بنهاية العام.
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
03:46 PM
أشار لإمكانية إنتاجها لدى الشركاء الأجانب الذين تتوفر لديهم المعدات
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة للتعاون مع شركاء أجانب في إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا.
وقال: روسيا مستعدة للتعاون مع شركاء أجانب في إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا، لكن ليس على حساب تطعيم مواطنيها.
وأضاف: نحن مستعدون لضمان بيع حقوق الملكية الفكرية، والأهم من ذلك أننا مستعدون للموافقة على إنتاج هذا اللقاح أو هذه اللقاحات في مواقع الإنتاج لشركائنا الأجانب، لديهم هذه المعدات.
وأردف خلال جلسة عامة لمنتدى الاستثمار" في تي بي كابيتال" (روسيا تنادي!): أود أن أذكركم بأننا مستعدون للعمل بشكل عام مع زملائنا في المجال العلمي وبشكل وثيق أكثر مما كنا عليه حتى الآن. نعلم أن العديد من الدول الأوروبية قد وقعت بالفعل عقوداً لتوريد لقاحات من المملكة المتحدة، ولسوء الحظ، يواجه زملاؤنا بعض الثغرات هناك.
وتابع "بوتين": نحن ممتنون جداً لمركز غامالي وفيكتور في مدينة نوفوسيبيرسك، فهذه أدوية جيدة بالفعل، والأهم أنها آمنة وفعالة، ويتم استيفاء هذين الشرطين في كل من الحالة الأولى والثانية؛ سواء في حالة "سبوتنيك في" أو لقاح مركز "فيكتور".
وقال الرئيس الروسي: إن اختبارات اللقاح الروسي ضد كورونا تسير بسلاسة، معرباً عن أمله في بدء التلقيح الشامل بنهاية العام.
، "بوتين": مستعدون لبيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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