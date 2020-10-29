شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، غدًا الجمعة.

كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية كذلك تتأثر أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.