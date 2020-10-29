شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية ورياح نشطة في بعض مناطق المملكة على مدار 4 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الخميس من هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة . حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الخميس من هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة . وتوقعت "الأرصاد " هطول الأمطار الرعدية من يوم السبت المقبل وحتى الثلاثاء " 14 – 17 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 31 / 10 – 3 / 11 / 2020 م . وأكدت " الأرصاد " أن المناطق المتأثرة هي مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، وتبوك ، والجوف ، والحدود الشمالية ، وحائل ، والباحة ، وعسير ، وجازان ، كما تصاحب الأمطار رياح تختلف سرعتها وفقاً للجدول المرفق .

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