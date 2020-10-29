شكرا لمتابعة خبر عن "الزكاه والدخل" توضح طريقة استفادة المنشآت من مبادرة الإعفاء من الغرامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جددت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الخميس التأكيد على مبادرة الإعفاء من الغرامات .

وأوضحت " الزكاه والدخل " أن مبادرة الإعفاء من الغرامات تشمل عدداً من حالات الإعفاء منها دعاوى الإعتراضات القائمة لدى الأمانة العامة للجان الضريبية قبل 30 سبتمبر 2020 م .

وأكدت أن أي شركة لها طلب ستوية على اعترض قائم أو دعوى مقيدة لدى الأمانة العامة للجان الضريبيةقبل 30 سبتمبر 2020 م ، تطلب فيه إعادة النظر في قرار الهيئة بشأن الضريبة المستحقة وفرض غرامة التأخير بتقديم الإقرار .

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وأوضحت أن الهيئة تعفي المكلف من غرامة التأخر في تقديم الإقرار بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة المرتبطة بالغرامات المفروضة محل طلب التسوية وتوثيق موافقة المكلف على التنازل وفق الإجراءات .

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