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شكرا لمتابعة خبر عن "الزكاه والدخل" توضح طريقة استفادة المنشآت من مبادرة الإعفاء من الغرامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):جددت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الخميس التأكيد على مبادرة الإعفاء من الغرامات .
وأوضحت " الزكاه والدخل " أن مبادرة الإعفاء من الغرامات تشمل عدداً من حالات الإعفاء منها دعاوى الإعتراضات القائمة لدى الأمانة العامة للجان الضريبية قبل 30 سبتمبر 2020 م .
وأكدت أن أي شركة لها طلب ستوية على اعترض قائم أو دعوى مقيدة لدى الأمانة العامة للجان الضريبيةقبل 30 سبتمبر 2020 م ، تطلب فيه إعادة النظر في قرار الهيئة بشأن الضريبة المستحقة وفرض غرامة التأخير بتقديم الإقرار .
وأوضحت أن الهيئة تعفي المكلف من غرامة التأخر في تقديم الإقرار بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة المرتبطة بالغرامات المفروضة محل طلب التسوية وتوثيق موافقة المكلف على التنازل وفق الإجراءات .
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