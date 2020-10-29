شكرا لمتابعة خبر عن السفارة الفرنسية: نثق في سلطات المملكة لكشف ملابسات حادث الطعن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أصدرت السفارة الفرنسية في جدة ، بيانًا بشأن حادث الطعن الذي استهدف حارس أمن السفارة، والذي أعلنت الجهات الأمنية عن القبض على المُتسبب.

وأدانت السفارة، ما وصفته بـ"الاعتداء الأثيم ضد منشأة دبلوماسية"، مؤكدة دعمها التام للضحية.

وأعربت عن ثقتها في السلطات السعودية من أجل كشف ملابسات الحادث وضمان أمن المنشآت والجالية الفرنسية في المملكة.

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ودعت السفارة، مواطنيها في المملكة إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة.

وأضافت أن قوى الأمن السعودية قامت على الفور بتوقيف الجاني، فيما نُقل حارس الأمن إلى المستشفى، حيث وضعه الصحي لا يدعو للقلق.

وأعلنت شرطة مكة المكرمة في وقت سابق اليوم الخميس، عن القبض على مواطن، بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرض حارس الأمن لإصابات طفيفة.