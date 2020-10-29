شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح حكم الأكل من الطعام المعد لمناسبة المولد النبوي "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة محدثة لأن فيه تعظيم زمن معين يتكرر كل عام

وأضاف الشيخ الخثلان أن :" الصحابة و التابعون و تابعوهم، وهم أسوتنا وقدوتنا لم يحتفلوا بالمولد النبوي، وهم يحبون النبي أكثر منا ولو كان مشروعا لفعلوه" .

وعن حكم أكل ما يقدم من طعام أو شراب في المولد النبوي،قال الخثلان "إذا أُهدي لأي شخص هدية مما يُصنع في هذا الاحتفال، فلا بأس من قبولها"، مضيفًا أن "الإنسان يمكنه قبول الهدية من الكفار في أعيادهم إلا إذا كان مما يُذبح".