شكرا لمتابعة خبر عن "حقوق الإنسان": إطلاق نظام لحماية حقوق كبار السن وتحديث لوائح خدماتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أعلنت هيئة حقوق الإنسان عن عزمها اطلاق شراكة مع الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" وذلك بتوقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ عدد من البرامج التي تهدف إلى مساندة قضايا كبار السن.

وستحقق البرامج المشتركة أهداف جمعية "وقار" والتي من بينها متابعة قضايا كبار السن وكل ما يتعلق بهم من حيث الخدمات والرعاية والتسهيلات الرسمية وغير الرسمية ، وتهيئة البيئة المحيطة بهم الملائمة لاحتياجاتهم بالإضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث حول قضايا كبار السن لتقديمها للجهات المعنية.

وأكدت الهيئة أن أنظمة المملكة حرصت على صون وحماية كبار السن واتخذت التدابير الفعالة لحماية حقوقهم، والتي تشمل الرعاية بجميع أنواعها الصحية والنفسية والاجتماعية، والحصول على ما يكفي من الغذاء والمأوى والتعليم والتدريب، وتوفير مصدر دخل لهم، ومشاركتهم في عمليات صنع القرارات التي تمس حياتهم على جميع المستويات، وتمكينهم من الاستفادة من جميع الموارد المتاحة، وضمان الأمن والكرامة والتقدير والمعاملة الحسنة.

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وأوضحت الهيئة أن حقوق كبار السن هي مجموعة من الحقوق الأساسية التي ترتبط بهذه الفئة وترتكز على 5 مبادئ رئيسة أقرتها الأمم المتحدة، وهي: الاستقلالية، والمشاركة، والرعاية، وتحقيق الذات، والكرامة.

وجددت هيئة حقوق الإنسان دعوتها بالإسراع في إقرار نظام حقوق كبار السن واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده لتوفير ما تحتاجه هذه الفئة من حقوق، ورعاية وخدمات خاصة وتكاملية، وليكون إطاراً قانونياً يكفل حقوقهم ويحميها، وكذلك إعداد لوائح محدثة لخدمات رعاية كبار السن .

ودعت الهيئة إلى تمكين كبار السن بالمملكة من التمتع بكافة حقوقهم التي كفلتها الأنظمة ذات الصلة، والعمل على حمايتها وتعزيزها من قبل الأسرة والمجتمع والمؤسسات، واحترام كرامتهم واحتياجاتهم وخصوصيتهم واستقلاليتهم.