شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تكشف حقيقة العلاقة بين تطعيم الأنفلونزا ومرض التوحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة الأطفال بمرض التوحد بسبب تطعيم الأنفلونزا الموسمية .

وأكدت " الصحة " في بيان لها أن هذا التطعيم لا يسبب التوحد كما يروج البعض ، ولم يرد ذلك أبداً في أي مراجع علمية .

وكانت " الصحة " نفت أيضاً ضعف المناعة بسبب هذا التطعيم وأكدت أنه ينشط الجهاز المناعي للجسم .

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