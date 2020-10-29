شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تكشف حقيقة العلاقة بين تطعيم الأنفلونزا ومرض التوحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نفت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة الأطفال بمرض التوحد بسبب تطعيم الأنفلونزا الموسمية .
وأكدت " الصحة " في بيان لها أن هذا التطعيم لا يسبب التوحد كما يروج البعض ، ولم يرد ذلك أبداً في أي مراجع علمية .
وكانت " الصحة " نفت أيضاً ضعف المناعة بسبب هذا التطعيم وأكدت أنه ينشط الجهاز المناعي للجسم .
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