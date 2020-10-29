شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تسرب مياه بمحيط منتزه سد وادي نمار يشوه مظهره الجمالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهرت صورا متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسرب المياه على إمتداد "منتزه سد وادي نمار".

ويهدد هذا التسرب الاسفلت، مما يؤدي إلى تآكله ، ويشوه المظهر العام إلى جانب أنه يسبب في وقوع الحوادث والإنزلاقات بفعل الطحالب التي تنمو فيها.

ويعد وادي نمار متنزهًا مفتوحًا، ومن أهم المعالم السياحية والأشهر والأكثر جذبًا لزوار سياح العاصمة، حيث يكتظ بالزوار خلال عطل نهاية الأسبوع ليستمتعوا بالجلوس حول بحيرته الصناعية.

ويحيط بالبحيرة أرصفة على شكل كورنيش بطول كيلومترين، بحيث تتناثر فيها أشجار النخيل، وتتوزع في جنباتها دورات المياه والأكشاك، إضافة إلى مواقع للجلوس مطلة على البحيرة، ومداخل لتنقل المتنزهين بين أطراف البحيرة والكورنيش.

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