شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. بلدية بحر أبو سكينة تقوم بإزالة داخل مخطط كمب61 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ابراهيم عسيري (صدى):

أزالت بلدية بحر ابو سكينة موقع داخل مخطط كمب 61 ، وذلك بعد تعديه على مرفق حكومي داخل المخطط الذي يعد من المخططات التابعة للبلدية .

جاء ذلك بعد قيام مراقبي البلدية بالعديد من الجولات الميدانية على مختلف المواقع بمركز بحرابوسكينة ومركز خيم ، حيث تبين وجود عمارة سكنية تحت الإنشاء بمخطط كمب 61 .

من جانبه أوضح رئيس بلدية بحرابوسكينة المهندس نايف الغامدي أن البلدية تقوم بهذه الاجراءات حفاظاً على خطوط التنظيم للمخططات المعتمدة ، وتصحيح التجاوزات التي تحصل من قبل بعض المواطنين ، التي تؤثر سلباً على التنمية ومستوى تقديم الخدمات لهذه المخططات .

ويؤكد "الغامدي " على مواصلة إزالات جميع المواقع في المركزين بحرابوسكينة و خيم ، داعيا في الوقت نفسه كل المواطنين من ملاك المنازل او الاراضي داخل المخططات المعتمدة على ضرورة الإلتزام والتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة بالأتصال على رقم البلاغات 940 ليتم التعامل معه وفق ماتقتضيه المصلحة العامة .

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