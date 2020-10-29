شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 4 محطات وقود بعد جولة رقابية في محايل عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): نفذّت بلدية محافظة محايل عسيير جولة رقابية على محطات الوقود للتأكد من تطبيق الإشتراطات والمعايير الفنية . نفذّت بلدية محافظة محايل عسيير جولة رقابية على محطات الوقود للتأكد من تطبيق الإشتراطات والمعايير الفنية . وأسفرت الحملة عن إغلاق 4 محطات وقود بعد ضبط مخالفات " عدم الإلتزام بهوية الشركة المطورة وعدم الإهتمام بالشكل الخارجي والنظافة " . وتؤكد البلدية استمرار الجولات الرقابية حرصاً على سلامة العاملين والعملاء في كافة محطات الوقود .

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