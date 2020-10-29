شكرا لمتابعة خبر عن مواطن ينقذ حياة طفلتيه من الغرق رغم عدم إجادته للسباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

نجح مواطن في إنقاذ حياة طفلتيه من الغرق في مسبح بإحدى المنتجعات بمساعدة عدد من الجيران.

وأوضح أنه تفاجئ أثناء نومه بصراخ زوجته، وعندما نهض اكتشف الحادث، فسارع في إنقاذهما برغم أنه لا يجيد السباحة.

وأضاف أن الجيران قدموا الإسعافات الأولية للطفلتين، ثم تم نقلهما إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، مؤكداً خروجهما من المستشفى، وهما في صحة جيدة.