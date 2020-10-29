شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "العم رشيد" يطالب الشباب بعدم استخدام الجوالات أثناء مجالس الكبار ويوجه نصائح لهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعتبر مجالس كبار السن مدرسة إجتماعية وكنز ثقافي ومعرفي لتبادل الخبرات مع القامات التي اكتسبت الخبرة وتمسكت بالمبادئ عبر السنين .

وأكد " العم رشيد " أحد الكبار في مجالس حوطة بني تميم على أهمية تلك المجالس في تعزيز القيم الإجتماعية كالكرم والشجاعة والحكمة مع تبادل الأقوال المأثورة والحديث في أحوال الرجال والمجتمع وإلقاء الشعر بمدارسه المختلفة وسماع النصائح ،وفقاً للإخبارية .

كما أكد على أهمية مشاركة الشباب لتلك المجالس ، فكل مجلس يحرص على وجود عدد من الشباب لأنهم من سيقود تلك المجالس مستقبلاً وحتى يكتسب منها الثقافة والمعرفة .

وطالب " العم رشيد " بضرورة عدم استخدام الشباب للجوالات أثناء تلك المجالس لأنها تضيع الوقت الثمين في التواصل الحقيقي روحياً وعقلياً مع بعضهم البعض واكتساب الخبرة على أرض الواقع .