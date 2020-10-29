أخبار السعودية اليوم.. تفاصيل الاعتداء على حارس القنصلية الفرنسية بجدة.. و«الحج والعمرة» تنفي «شائعة نوفمبر»

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث وجَّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بالتحقيق في ما قام به أحد مشاهير تطبيق سناب شات في إحدى المناسبات الخاصة بشهداء الواجب، فيما أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداع أكثر من 542 مليون ريال في حسابات المواطنين مُستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان والصندوق العقاري لشهر أكتوبر من العام الحالي 2020، وإلى التفاصيل:

بالأسماء.. منح 60 مواطنًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ(60) مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

وزير الداخلية يوجِّه بالتحقيق في مقطع «أبناء الشهداء»

وجَّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بالتحقيق في ما قام به أحد مشاهير تطبيق سناب شات في إحدى المناسبات الخاصة بشهداء الواجب، كما وجَّه وزير الداخلية دعوة إلى بنات وأبناء الشهداء لاستقبالهم بداية الأسبوع المقبل.

وكانت محافظة جدة استضافت سباق الوفاء للشهداء للقطاعات الأمنية والعسكرية بمشاركة 350 عدَّاء أمس الخميس.

وخلال نقل فعاليات السباق تجاهل مشهور السناب عددًا من بنات شهداء الواجب سمراوات الوجه دون تقديم دعم وتشجیع لھن.

رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية يعلق على ملف «الرسوم المسيئة»

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية عواد العواد، أن ازدراء الأديان والمعتقدات والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية الدينية.

وقال العواد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «ازدراء الأديان والمعتقدات، والإساءة للرموز الدينية؛ دعوة صريحة للكراهية الدينية التي نصَّ القانون الدولي لحقوق الإنسان على حظرها».

وزارة الصحة: 4 شروط توضح طبيعة الحالة المخالطة لمصاب كورونا

أوضحت وزارة الصحة، 4 شروط يجب توافر أحدها في المخالط لحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لبدء العزل الذاتي.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر «تويتر»، ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أن تعريف الحالة المخالطة يشمل أن يكون المخالط في نطاق مترين لأكثر من 15 دقيقة لحالة مؤكدة، الوتلامس الجسدي لحالة مؤكدة، وتقديم رعاية مباشرة بدون استخدام وسائل السلامة (كالتعرض لإفرازات المريض بدون واقٍ).

الطوارئ والعناية المركزة.. وزارة الصحة تجدد التذكير بحقوق المرضى

جددت وزارة الصحة التذكير بحقوق المرضى في وحدات الطوارئ والعناية المركزة؛ وذلك وفقًا لما جاء في وثيقة حقوق المريض.

وتحرص وزارة الصحة، عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة، باستمرار على توعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم.

«التعليم»: بدء تلقِّي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التعليم، عن تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني، لجميع الموفدين والموفدات.

وذكرت الوزارة، عبر «تويتر»، أنها تعلن لجميع الموفدين والموفدات من شاغلي الوظائف التعليمية؛ عن تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، اعتبارًا من 11/3/1442هـ ولمدة شهر.

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مواطن يعتدي بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، عن القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنه تعرضه لإصابات طفيفة.

تفاصيل جديدة في حادث الاعتداء على حارس القنصلية الفرنسية بجدة

علمت «عاجل»، اليوم الخميس، أنه تم نقل حارس أمن بالقنصلية الفرنسية المصاب، إثر اعتداء مواطن عليه بآلة حادة، إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم إيقاف الجاني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

إيداع 532 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج «سكني»

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداع أكثر من 542 مليون ريال في حسابات المواطنين مُستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان والصندوق العقاري لشهر أكتوبر من العام الحالي 2020.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم هذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مشيرًا إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي «سكني» منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى أكتوبر الجاري، تجاوز 23.9 مليار ريال.

«الغذاء والدواء»: غرامة تصل إلى مليون ريال على المنشآت التي تتداول غذاء مغشوشًا

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن كل منشأة تتداول غذاءً مغشوشًا، سيتم معاقبتها بغرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال وقد تصل إلى مليون ريال.

وأشار الحساب الرسمي للهيئة، إلى أنه في حالة العمد ستكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة مالية لا تزيد عن 10 ملايين ريال، أو بهما معًا.

وزارة الحج والعمرة تنفي «شائعة نوفمبر» وتوضِّح الطاقة الاستيعابية للمعتمرين

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، أنه تمت زيادة الطاقة الاستيعابية للمعتمرين، وفقًا لحساب «خدمات المستفيدين» التابع للوزارة، ردًّا على أحد المستفيدين.

ونفى حساب «خدمات المستفيدين» التابع للوزارة، عبر «تويتر»، ما تردَّد عن فتح أسبوع واحد فقط في شهر نوفمبر المقبل للمعتمرين.

إصدار رخصة عربة متجوِّلة.. وزارة «الشؤون البلدية» تحدد الشروط

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الشروط والمتطلبات الضرورية اللازمة لاستصدار رخصة العربات المتجولة، مؤكدة (عبر موقعها الإلكتروني) أن الخدمة تمكن أصحاب العربات المتجولة من إصدار ترخيص لها.

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