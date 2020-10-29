وزارة الصحة تتيح فحص كورونا للمصابين به من قبل وتوضح آلية الحجز

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن كل من أجرى فحص كورونا ويرغب في التأكد مجددًا، يمكنه الآن حجز موعد للتأكد من خلوه من الفيروس والاطمئنان على سلامته.

وأشارت وزارة الصحة –عبر حسابها على تويتر– إلى أن الفحص يتم في مراكز (تأكد) عبر حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

وكانت وزارة الصحة ذكرت، في وقت سابق، أن تعريف الحالة المخالطة لمصاب مؤكد بفيروس كورونا يشمل ما يلي:

أولًا– أن يكون المخالط في نطاق مترين لأكثر من 15 دقيقة لحالة مؤكدة.

ثانيًا– تلامس جسدي لحالة مؤكدة.

ثالثًا– تقديم رعاية مباشرة بدون استخدام وسائل السلامة (كالتعرض لإفرازات المريض بدون واقٍ).

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رابعًا– مشاركة غرفة أو طعام مع حالة مؤكدة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه بوجه عام، عند مخالطة حالة مؤكدة ينبغي أن يعزل الشخص نفسه عن الآخرين قدر الإمكان لمدة 14 يومًا تحسب من آخر يوم تمت فيه مخالطة المصاب.

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