السعودية اليوم / مدير فرع وزارة "البيئة" بمكة المكرمة يتفقد مكتب الوزارة بالجموم



جدة 12 ربيع الأول 1442 هـالموافق 29 أكتوبر 2020 مواس

تفقد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي اليوم, مكتب الوزارة بمحافظة الجموم, وناقش مع منسوبي المكتب الاحتياجات والمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة ومراكزها, إلى جانب برامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية والعمل على أن تصل لجميع المستفيدين والمستحقين لها.

كما التقى محافظ الجموم فهد بن منير القثامي مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة خلال زيارته للمحافظة, ونوقش عدد من الموضوعات في مجال البيئة والمياه والزراعة وبحث سبل دعمها في المجالات كافة.

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16:36ت م

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