السعودية اليوم / ليبيا تسجل 782 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 8 حالات و588 حالة شفاء



طرابلس 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم تسجيل 782 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح أن الحصيلة الإجمالية لإصابات

// انتهى //

16:32ت م

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طرابلس 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم تسجيل 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 588 حالة شفاء من الفيروس، وثماني وفيات.وأوضح أن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد في ليبيا ارتفعت إلى 59 ألفًا و656 حالة بينها، 25 ألفًا و275 حالة نشطة، و33 ألفًا و550 حالة شفاء، فيما توفي 831 شخصًا متأثرًا بإصابته بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.// انتهى //16:32ت م0129

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