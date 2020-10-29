السعودية اليوم / مدير منظمة الصحة العالمية يلتقي بوزير الصحة السوداني



الخرطوم 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

التقى مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريوس بمكتبه بمقر المنظمة فى جنيف اليوم، بوزير الصحة السوداني الدكتور أسامة أحمد عبدالرحيم.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الصحية في السودان إثر تفشي جائحة

وقدم الوزير شرحًا حول جهود الحكومة لمكافحة الأمراض وتطوير سبل الوقاية منها، مؤكدًا أهمية مواصلة برامج التحصين الروتيني.

من جانبه، أكد المدير العام للمنظمة مواصلة دعمهم السودان لتعزيز سبل الوقاية، مُعربًا عن استعداده لرفد حكومة السودان بخبراء من المنظمة ومن مختلف الأجهزة الأخرى في المجالات ذات الأولوية.

// انتهى //

16:31ت م

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الخرطوم 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسالتقى مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريوس بمكتبه بمقر المنظمة فى جنيف اليوم، بوزير الصحة السوداني الدكتور أسامة أحمد عبدالرحيم.وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الصحية في السودان إثر تفشي جائحة كورونا وانتشار الأمراض عقب فيضانات موسم الخريف.وقدم الوزير شرحًا حول جهود الحكومة لمكافحة الأمراض وتطوير سبل الوقاية منها، مؤكدًا أهمية مواصلة برامج التحصين الروتيني.من جانبه، أكد المدير العام للمنظمة مواصلة دعمهم السودان لتعزيز سبل الوقاية، مُعربًا عن استعداده لرفد حكومة السودان بخبراء من المنظمة ومن مختلف الأجهزة الأخرى في المجالات ذات الأولوية.// انتهى //16:31ت م0128

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