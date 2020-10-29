

إسلام آباد 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

سجلت باكستان 908 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنّ 824 حالة شفاء سُجلت؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 312638 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه سُجلت 16 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6775 حالة وفاة.

// انتهى //

16:31ت م

0127



إسلام آباد 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان 908 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 331108 حالة، منها 11695 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنّ 824 حالة شفاء سُجلت؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 312638 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه سُجلت 16 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6775 حالة وفاة.// انتهى //16:31ت م0127

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / باكستان تسجل 908 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.